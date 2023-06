la vittima è in ospedale

Un venditore di ricci è rimasto vittima di un agguato a colpi d’arma da fuoco a Siracusa. E’ accaduto in via Trieste, in Ortigia, a ridosso del mercato di via De Benedictis, e stando alle prime informazioni la vittima è rimasta gambizzata.

Ambulante in ospedale

L’ambulante è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ma le sue condizioni non sono gravi. Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa che hanno avviato gli accertamenti per risalire all’autore della spedizione punitiva.

Le indagini sull’agguato

A quanto pare, la vittima non ha precedenti penali, non sembra, almeno secondo le prime indiscrezioni, una persona legata alla malavita, per cui le attenzioni si sarebbero focalizzate su una lite recente. Di ambulanti, perlopiù senza licenza, ce ne sono diversi in quell’area, non si esclude che possa essersi verificato uno scontro tra venditori, finito poi a pistolettate.

Gli interrogatori

Gli agenti di polizia hanno avviato gli interrogatori, infatti sarebbero state sentite alcune persone, le stesse che hanno prestato le prime cure all’ambulante. E’ tenuto sotto stretta osservazione dagli agenti delle Volanti e la sua ricostruzione potrebbe consentire facilmente ad identificare l’autore dell’agguato.

Una striscia di agguati a Siracusa

Negli ultimi mesi, nel Siracusano, sono aumentati, in modo esponenziale, gli agguati a colpi di pistola ed in alcuni casi è arrivata anche una sentenza di condanna. Come nel caso di Claudio Cuzzola Foti, che ha rimediato 2 anni e 4 mesi di reclusione per aver gambizzato a Siracusa un uomo di 38 anni. L’agguato è avvenuto il 30 dicembre scorso in corso Timoleonte, a due passi dal santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Dalle indagini dei carabinieri di Siracusa, il 54enne, quella notte, dopo una discussione con la vittima, avrebbe estratto una pistola ed esploso 2 colpi diretti alle gambe al 38enne.

Arrestato per aver gambizzato un uomo

Nel marzo scorso il gip del tribunale di Siracusa ha emesso una misura cautelare nei confronti di un 32enne, di Solarino, accusato di aver gambizzato il mese prima un intermediatore finanziario, Francesco Brunno, residente a Floridia, nel Siracusano. L’agguato si è verificato in contrada Monasteri, tra Floridia e Siracusa, in circostanze ancora non del tutto chiare. Fatto sta che la vittima è stata accompagnata all’ospedale di Siracusa per essere sottoposta ad un intervento chirurgico.