“Gli allarmi bomba nelle scuole di stamattina non possono essere sottovalutati”. Parte da questa presa di posizione del sindaco Francesco Italia il racconto di una giornata complicata per Siracusa, dove le segnalazioni arrivate via mail agli istituti scolastici hanno fatto scattare evacuazioni e interrotto le attività didattiche. Un allarme che non ha riguardato soltanto il capoluogo aretuseo, ma numerose altre scuole siciliane e italiane, provocando preoccupazione tra studenti e famiglie e pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina.

Gli effetti

Il primo cittadino invita a guardare oltre l’emergenza e a riflettere sugli effetti che simili episodi producono sulla comunità.

“Al di là dell’accertamento delle responsabilità, che compete alle autorità preposte, è necessario riflettere sulle conseguenze che simili azioni producono sulla serenità delle nostre comunità”.

Italia richiama quindi la necessità di una risposta coordinata tra istituzioni, scuole, forze dell’ordine e Prefettura, ringraziando tutti gli operatori impegnati nella gestione dell’emergenza e il personale scolastico per il lavoro svolto.

Parla la preside

All’istituto comprensivo Archimede la dirigente scolastica Giuseppina Aprile ha disposto immediatamente l’evacuazione dopo aver letto la comunicazione. La situazione, spiega, è stata gestita senza momenti di panico.

“Non appena ho letto la mail sulla presenza di un ordigno ho disposto l’evacuazione dell’istituto e contestualmente ho chiamato le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco. Non ci sono stati momenti di panico, siamo riusciti a gestire la situazione con calma per cui a parte il disagio e l’attività didattica saltata tutto si è svolto con serenità”.

La testimonianza di un genitore

Diversa la prospettiva di chi, appresa la notizia, ha dovuto raggiungere la scuola per recuperare il proprio figlio. Un genitore dello stesso istituto racconta la preoccupazione e le difficoltà negli spostamenti, con il traffico cittadino messo a dura prova dalle evacuazioni.

“Per fortuna che non è accaduto nulla di grave, non nascondo di essermi preoccupato dopo aver letto le notizie sull’allarme bomba in tutta la città. È stato difficile raggiungere la scuola perché con l’evacuazione di tutti gli istituti il traffico è andato in tilt”.

Gli studenti

Dal Fermi, istituto tecnico industriale di Siracusa, arriva invece la riflessione di uno studente, che legge quanto accaduto anche alla luce delle tensioni internazionali e delle preoccupazioni già manifestate dal mondo studentesco.

“La guerra ibrida è arrivata anche nella nostra città ma noi studenti da tempo segnaliamo i pericoli derivanti da una situazione internazionale precaria ed al tempo stesso pericolosa. Non siamo noi quelli pericolosi come ci vogliono fare passare”.