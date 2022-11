l'assessore alla protezione civile fa il punto della situazione

“La situazione nelle scuole siracusane appaiono buone, completeremo, in queste ore i sopralluoghi, ma abbiamo motivo di credere che, in generale, le condizioni sono soddisfacenti”.

Lo ha detto a BlogSicilia l’assessore alla Protezione civile di Siracusa, Enzo Pantano, che si trova al quartier generale del Comune per coordinare il lavoro del personale, impegnato, anche nella giornata di oggi, a rispondere alle richieste di intervento, per via delle conseguenze legate alle forti folate di vento di domenica.

Alberi pericolanti

“Stiamo provvedendo – dice ancora a BlogSicilia l’assessore alla Protezione civile di Siracusa, Enzo Pantano – a mettere in sicurezza degli alberi pericolanti che ci sono stati segnalati nella zona di Fontane Bianche, Targia ed ancora nell’area del Parco archeologico”. Oggi le scuole, in tutti i Comuni del Siracusano, sono chiuse, su decisione dei sindaci, a seguito dell’allerta arancione diramata dalla Protezione civile.

Operativo il centro coordinamento soccorsi

In Prefettura, è operativo il Centro coordinamento soccorsi, guidato dal prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, attualmente in riunione, per fare il punto della situazione.

Tra le criticità maggiori ci sono i distacchi dell’energia elettrica in diversi Comuni del Siracusano: rispetto alla giornata di ieri, secondo fonti della Prefettura, si sono verificati dei miglioramenti ma il problema permane e conseguentemente anche al servizio idrico, visto che le pompe di sollevamento, per l’erogazione dell’acqua funzionano con la rete elettrica.

La conta dei danni

I sindaci di tutti i Comuni sono alle prese con la conta dei danni: il maltempo ha peggiorato le condizioni già precarie delle strade provinciali. La più penalizzata è la zona montana, con la chiusura parziale del tratto sull’ingresso nord di Buscemi.

Oltre ai danni alle rete infrastrutturale pubblica ci sono quelli alle aziende agricole, soprattutto nella zona di Pachino, dove si produce il celebre pomodorino di Pachino, esportato in tutto il mondo. Le serre sono state divelte dalla furia del vento, come denunciato dagli stessi imprenditori, che hanno parlato con la sindaca, Carmela Petrolito.