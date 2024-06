il successo al ballottaggio su fronterrè

Ha annunciato la vittoria al ballottaggio Giuseppe Gambuzza, il candidato a sindaco di Pachino di Rinascita che era al ballottaggio con Barbara Fronterrè, la consigliera comunale uscente di area di Centrosinistra, che, al primo turno aveva staccato tutti. “Grazie a tutti” è il primo commento del neo sindaco di Pachino, “sponsorizzato” dal parlamentare regionale azzurro, Riccardo Gennuso, che commenta, “abbiamo vinto contro tutti”.

La coalizione di Gambuzza

Giuseppe Gambuzza, ex presidente del Consiglio comunale, esponente del Centrodestra, è appoggiato da Forza Italia Libertà, Rinascita, Pachino sì.

Lo schieramento con Fronterrè

Barbara Fronterrè è sostenuta da Pachino Crede, Pachino Democratica, Insieme in Azione per Pachino, Democrazia Cristiana e MPA Pachino/Popolari.

La carta vincente, l’accordo tra Forza Italia ed un pezzo del Pd

A sorpresa, la settimana scorsa, la lista di Emiliano Ricupero, esponente del Pd e legato al parlamentare regionale del Pd, Tiziano Spada, si è apparentata con la coalizione di Giuseppe Gambuzza mentre Fratelli d’Italia non ha trovato l’intesa con Forza Italia, sancendo la frattura maturata nei mesi precedenti quando i due partiti decisero di presentare due candidati sindaci, rompendo di fatto la coalizione di Centrodestra.

Sud chiama Nord e Cafeo con Gambuzza

Due esponenti siracusani, entrambi ex parlamentari regionali, hanno dato le loro indicazioni di voto. Bandiera, vicecoordinatore regionale di Sud chiama Nord, ha scelto di stare con una lista nella coalizione di Gambuzza, Giovanni Cafeo ha appoggiato il candidato di Gennuso anche se la Lega, al primo turno, era in coalizione con Fortunato.

Mpa e Dc con Fronterrè, Pd senza lista

La rottura nel Centrodestra ha agevolato Fronterrè che è sostenuta da Dc ed Mpa mentre alla competizione non ha preso parte ufficialmente il Pd che si è diviso. Precedentemente, il circolo di Pachino aveva indicato la Fronterrè ma una parte di esso ha contestato questa decisione, da qui la candidatura di Emiliano Ricupero.

Falcone, “successo di Forza Italia”

“Desidero esprimere le mie più sincere e calorose congratulazioni al nuovo sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, per la sua vittoria sofferta ma altamente significativa. La serietà e la dedizione dimostrata da Gambuzza durante tutta la campagna elettorale sono state premiate dai cittadini di Pachino. Complimenti anche all’on. Riccardo Gennuso per l’intuizione nella scelta del candidato giusto, il più vicino ai pachinesi e alla loro volontà di cambiamento. Un plauso anche al segretario provinciale FI Corrado Bonfanti, a tutti i forzisti siracusani, per aver condotto con entusiasmo e determinazione una bella cavalcata al fianco di Gambuzza. Saremo felici, da Palermo e Bruxelles, di dare una mano al buongoverno che verrà di Pachino”. Così l’eurodeputato e assessore regionale di Forza Italia Marco Falcone, commentando l’esito dei ballottaggi in Sicilia e soffermandosi vittoria del candidato azzurro Giuseppe Gambuzza a Pachino, nel Siracusano.