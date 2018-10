Ricorso portavoce Ezechia Reale

Si terrà il 13 dicembre l’udienza al Tar di Catania per l’annullamento delle scorse elezioni amministrative a Siracusa, in seguito al ricorso presentato dal portavoce di Progetto Siracusa, Ezechia Paolo Reale, candidato a sindaco. Si chiede di annullare l’elezione del sindaco e del consiglio comunale per le irregolarità nei verbali delle operazioni elettorali del primo turno in 74 sezioni su 123.

Nel ricorso vengono evidenziate, in svariate sezioni, circostanze su voti fantasma o schede introdotte nell’urna dopo essere state votate da persone estranee al seggio elettorale. “Ho chiesto il ripristino della democrazia – commenta Ezechia Paolo Reale – che passa dalla regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio.

Troppe le sezioni nelle quali esistono anomalie, compresi voti mancanti rispetto al numero di elettori e voti in numero maggiore di quello degli elettori stessi. Il risultato elettorale così come proclamato non rispecchia l’effettiva espressione del voto dei cittadini di Siracusa”.