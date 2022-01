riflettori sulla comunità straniera

Animali squartati sono stati trovati tra i rifiuti a Rosolini. Ad accorgersene sono stati i dipendenti della nettezza urbana che hanno avvertito l’amministrazione comunale ma sulla vicenda il sindaco, Giovanni Spadola, ha le idee molto chiare.

Il messaggio del sindaco ai migranti

“Siamo e continueremo ad essere una città tollerante, aperta a tutti, senza distinzione di razza o di religione. Ma vivere a Rosolini significa, rispettare le regole e le leggi italiane” scrive il sindaco sulla sua pagina social e nello stesso post è indicato il destinatario.

“E’ il messaggio che il sindaco Giovanni Spadola ha lanciato questa mattina alla Comunità straniera che abita a Rosolini dopo l’ennesimo scempio trovato sulle strade della città” si legge nel post.

Basta ai rioni pattumiera

Il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, invita al rispetto delle norme sulla raccolta dei rifiuti.

“Se siamo attenti al decoro, fino ad arrivare all’ossessione ed alla raccolta differenziata dei rifiuti – non possiamo tollerare che alcuni rioni vengano considerati una pattumiera. Lasciare animali sventrati sull’asfalto può essere pericoloso pure per la salute pubblica” dice il sindaco.

Rispetto delle regole

Infine, il sindaco di Rosolini ha lanciato un appello alla comunità straniera presente a Rosolini, un centro, al confine con la provincia di Ragusa, che vive soprattutto di agricoltura. La stragrande maggioranza di stranieri lavora come braccianti nelle numerose aziende agricole della zona sud del Siracusano.

“Agli stranieri dico soltanto di adeguarsi alle regole della civile convivenza e di pagare anche i tributi per i servizi che l’amministrazione comunale offre. Non saremo più tolleranti con colore che non rispettano la legge. I trasgressori verranno sanzionati. Stranieri o italiani che siano e segnalati all’autorità competente.

Campagna di sensibilizzazione in arabo

Il sindaco ha pure annunciato una campagna di sensibilizzazione in lingua araba “per invitare gli extracomunitari di Rosolini a rispettare le regole”.