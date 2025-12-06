È stato un controllo di routine, martedì pomeriggio, a condurre i Carabinieri della Stazione di Sortino, nel Siracusano, a un arresto tutt’altro che ordinario. Lungo la strada provinciale 60, la pattuglia ha notato un’auto procedere con fare sospetto. Alla guida c’era un 56enne del posto, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti.

L’involucro con la droga

Quando i militari gli hanno intimato l’alt, il controllo è apparso fin da subito più delicato del previsto. Nel corso della perquisizione, nascosto all’interno dell’auto, è spuntato un involucro in plastica: al suo interno un chilo di marijuana, confezionato e pronto per essere immesso sul mercato illecito.

Sequestrati i soldi

Il ritrovamento ha spinto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti. La perquisizione si è così estesa all’abitazione dell’uomo, dove i militari hanno rinvenuto 3.500 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Una somma che, secondo gli investigatori, sarebbe riconducibile all’attività di spaccio.

Il valore di mercato

Dalle stime sul valore della sostanza sequestrata, il 56enne avrebbe potuto ricavare oltre 9.000 euro attraverso la vendita al dettaglio. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre la droga e il denaro sono stati sequestrati.