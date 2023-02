intervento dei vigili del fuoco

Traffico paralizzato sull’autostrada Siracusa-Catania per via dello scoppio di un incendio in un’auto, presumibilmente per un’avaria al motore o un corto circuito.

L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, intorno alle 7, in prossimità dello svincolo di Cava Sorciaro, in direzione di Siracusa. Il conducente, accortosi del pericolo, è sceso dal mezzo per mettersi in salvo, poi sono arrivati i soccorsi, tra cui i vigili del fuoco che hanno spento il rogo ma la macchina è ormai una carcassa di lamiere.

La Polizia stradale ha bloccato il traffico per consentire di bonificare il tratto in cui è scoppiato l’incendio, poi intorno alle 9 la situazione è tornata alla normalità.