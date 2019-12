Incidente nella zona industriale

Il conducente di una Toyota Yaris, mentre percorreva la strada della zona industriale di Augusta, non è riuscito ad evitare l’impatto con un cane ma il tentativo di scansarlo gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo. Il veicolo è finito fuori strada ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco estrarre le tre vittime, appartenenti allo stesso nucleo familiare, padre, madre e figlia. La piccola è stata trasferita in ospedale con l’elisoccorso, i genitori sono stati caricati sulle ambulanze del 118 per il trasporto in ospedale.

La carcassa dell’animale è stata poi rimossa dalle forze dell’ordine che, nel corso della mattinata, hanno compiuto alcuni sopralluoghi sulla porzione di asfalto dove si è verificato l’incidente. Gli inquirenti ascolteranno, nelle prossime ore, il conducente, non appena sarà nelle condizioni di rispondere alle domande.

In nottata, si è verificato un altro incidente, questa volta nella zona di Solarino, dove, per cause al vaglio della Polizia municipale e dei carabinieri, una auto si è ribaltata. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Palazzolo che hanno soccorso i due giovani occupanti, le cui condizioni non sarebbero gravissime.