Aveva appena acquistato un’auto e, dopo averla parcheggiata per fare alcuni acquisti di Natale, ne ha denunciato il furto. L’episodio è avvenuto a Priolo Gargallo e si è risolto nel giro di poche ore grazie all’intervento della Polizia.

Auto localizzata

L’autovettura, munita di localizzatore satellitare, è stata individuata a Siracusa, in viale Santa Panagia. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa che hanno intercettato il mezzo. Alla vista dei poliziotti, il conducente ha tentato di fuggire, ma dopo un breve inseguimento nelle vie della zona alta della città è stato raggiunto e bloccato.

L’arresto

L’uomo, un 32enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per i reati di ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso della perquisizione dell’automobile, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato numerosi oggetti atti ad offendere, tra cui una mazza da baseball, una mazza in legno, due coltelli a serramanico e un coltello da cucina. All’interno del veicolo è stata inoltre trovata una borsa risultata provento di un furto commesso in un supermercato di Floridia.

In carcere

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto in carcere. Grazie al tempestivo intervento delle Volanti, l’automobile è stata restituita al legittimo proprietario.