Inaugurato il tratto Rosolini Ispica della Siracusa-Gela

Il presidente della Regione ha elogiato il lavoro del Cas

E’ la prima volta che in provincia di Ragusa passa l’autostrada

La provincia di Ragusa ha rotto il suo tabù, essendo stata, fino a poche ore fa, una delle poche province italiane non attraversata da un’autostrada. Si tratta solo di pochi chilometri ma tanto è bastato per rompere il ghiaccio, sotto gli occhi del presidente della Regione, Nello Musumeci e dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, che stamane, hanno inaugurato il tratto tra Rosolini ed Ispica della Siracusa-Gela.

“Cas è la più importante stazione appaltante”

“Il Cas è tra le più importante stazione appaltante, capace di muovere milioni di euro al mese”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, che ha speso parole di elogio per il Cas, finito in passato al centro di scandali e di polemiche.

“Questo era prima era un cantiere morto, senza speranze – ha detto Falcone – e molto lo dobbiamo alla nuova governance del Cas. Prima del nostro arrivo, sono cambiate ben 7 direzione dei lavori, non c’era alcuna continuità, noi siamo riusciti a dare metodo e continuità”.

“Ora lavoriamo per arrivare a Gela”

“Arrivare a Gela è obiettivo” ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, presente all’inaugurazione. “In altre parti di Italia questa inaugurazione sarebbe una cosa normale, non un momento storico. Siamo vittime della rassegnazione, ci abituiamo a tutto”

“Cas era bettola del malaffare”

“Il primo passo è stato di rivedere il Cas, che era una zavorra, una bettola del malaffare e serviva a fare clientelismo, bassa cucina insomma” ha detto Musumeci alla presenza del presidente del Cas, Francesco Restuccia, e del direttore del Cas, Salvatore Minardi.

“Abbiamo vinto la scommessa – ha detto Musumeci – ma restiamo ancora l’unica regione a non aver completato il cerchio autostradale. Per completare le reti infrastrutturali, tra porti ed autostrada, servono 2 miliardi e contiamo nell’aiuto dello Stato. In merito alle strade provinciali, ci sono 15 mila km di strade abbandonate: colpa della riforma che ha distrutto le province”.