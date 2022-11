dopo le dimissioni di luca cannata

E’ Salvatore Coletta il nuovo presidente del Consiglio comunale di Avola. L’elezione, con 17 voti su 19 presenti, è avvenuta oggi nel corso dell’assemblea, convocata dopo le dimissioni di Luca Cannata, deputato nazionale e parlamentare regionale di Fratelli d’Italia. Ci sono state una scheda bianca ed una preferenza, andata all’ex presidente del Consiglio, Fabio Iacono, durante l’amministrazione di Luca Cannata, che, però, non era in aula.

Coletta presidente, si dovrà votare per il vice

Per Coletta si tratta di una “promozione”, in quanto ricopriva la carica di vicepresidente dell’assise ma nella stessa seduta non si è provveduto ad eleggere il suo sostituto. Non era all’ordine del giorno, per cui servirà una nuova convocazione ed a quel punto tutte le caselle saranno riempite.

Il neo consigliere

Si è anche provveduto alla surroga del consigliere comunale, Paolo Tanasi, nominato assessore dal primo cittadino nei giorni scorsi dopo le dimissioni di Luciano Bellomo.

Al suo posto è subentrato Stefano Libro, primo dei non eletti nella lista Avola la nostra terra. “Benvenuto al neo consigliere Stefano Libro e un caro augurio di buon lavoro al neo Presidente del Consiglio eletto oggi Salvatore Coletta” ha detto il sindaco di Avola, Rossana Cannata, al termine della seduta del Consiglio comunale.

Le deleghe per il neo assessore

Con le dimissioni di Bellomo da assessore, le rubriche che deteneva sono state suddivise. A Tanasi sono state assegnate Sviluppo urbano sostenibile ed Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole mentre gli Spettacoli sono stati affidati a Deborah Rossitto.

“Il neo componente di giunta è al lavoro – dice il sindaco di Avola, Rossana Cannata – con deleghe che consentiranno di continuare la programmazione di interventi strategici nelle nostre scuole e di intercettare investimenti di centralità per la nostra città. Una donna invece alla guida dello spettacolo che, nelle manifestazioni della scorsa programmazione estiva, ha già dato modo di mettere in campo competenze comunicative e di creatività”.

Botta e risposta tra Bellomo e Cannata

Le dimissioni di Bellomo sono state condite da una polemica. Nella sua lettera, l’ex assessore ha dichiarato che “non esistono più le condizioni personali per poter esercitare serenamente un efficace lavoro di squadra”. Dichiarazioni a cui ha risposto il capo dell’amministrazione: ha sostenuto che l’uscita di Bellomo non è in linea con quella della lista, I love Avola, movimento politico sostenitore di Cannata nelle scorse amministrative.