in giunta entra tanasi

A distanza di pochi giorni dalle clamorose dimissioni dell’assessore Luciano Bellomo, il sindaco di Avola, Rossana Cannata, ha riempito la casella vuota.

In giunta un fedelissimo di Cannata

In giunta, è così entrato Paolo Tanasi, un fedelissimo di Cannata, eletto in Consiglio comunale nella lista Avola la nostra terra ma la scelta di approdare nell’amministrazione ha lasciato uno spazio vuoto nell’assemblea cittadina, colmato con l’ingresso di Stefano Libro, primo dei non eletti nella stessa lista.

Deleghe spostate

Tanasi ha assunto le deleghe di Sviluppo urbano sostenibile ed Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole ma non gli è stata affidata, come Bellomo, quella degli Spettacoli, assegnata, invece, a Deborah Rossitto, già componente della giunta e gravitante nell’orbita di Fratelli d’Italia, partito nelle mani dei Cannata.

Il caso nella lista I love Avola

C’è, però, un caso nella lista I love Avola, in cui sono stati eletti Luciano Bellomo e l’ex presidente del Consiglio comunale, Fabio Iacono, presentatasi alle elezioni del giugno scorso a sostegno di Rossana Cannata. Stando alle dichiarazioni del sindaco, Rossana Cannata, la posizione critica assunta da Bellomo, che si è dimesso in modo polemico, sostenendo l’assenza di condizioni per poter continuare a lavorare, non sarebbe condivisa dallo stesso Iacono.

La stoccata di Cannata a Bellomo

“Un augurio di buon lavoro a entrambi – ha detto il sindaco di Avola, Rossana Cannata – e altresì all’ex assessore Luciano Bellomo dimessosi, cui auspico di trovare “le condizioni personali per poter svolgere un efficace lavoro di squadra” da lui individuate come motivazioni politiche delle sue dimissioni in considerazione del fatto che il gruppo “i love avola” non esiste nella sostanza come affermato dal consigliere Fabio Iacono atteso che i due consiglieri eletti non hanno una posizione univoca nelle scelte politiche“.

Che farà Bellomo?

Iacono non ha detto una parola su questa vicenda, per lui, evidentemente, si è espresso il sindaco che, comunque, in aula può contare su una maggioranza solidissima, al netto della posizione che vorrà assumere Bellomo, tornato in Consiglio comunale. Su 24 consiglieri, solo due sono dichiaratamente all’opposizioni, tra cui Antonino Campisi, sfidante di Cannata alle scorse amministrative.