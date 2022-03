incontro con nino campisi, in corsa per la poltrona di primo cittadino

Ha destato molta curiosità una foto tra uno dei candidati a sindaco di Avola, Antonino Campisi, ed il leader di Sicilia vera, l’ex primo cittadino di Messina, Cateno De Luca.

L’incontro Campisi De Luca

L’immagine è stata postata sulla pagina social di Campisi e naturalmente ha fatto il giro sulle chat dei telefonini, del resto, in piena campagna elettorale, in molti si sono chiesti di un possibile sostegno di De Luca.

Il giro di Scateno tra Siracusa e Ragusa

De Luca, che nei giorni scorsi, è stato tra Siracusa e Ragusa, per “reclutare” candidati per la sua lista, in vista delle elezioni regionali, ha fatto una breve tappa ad Avola.

Il cannolo

E così ne è nato l’incontro tra “Scateno” ed il candidato a sindaco di Avola che hanno mangiato un cannolo. “Ho ricevuto una telefonata da De Luca – racconta Campisi a BlogSicilia – dicendomi che gli avrebbe fatto piacere incontrarmi. Mi ha esteso il suo apprezzamento per il mio modo di fare politica”.

Naturalmente, si è discusso di politica ma di accordi in chiave locale e regionale sembrano non esserci al momento ma si sa che le strade della politica sono, comunque, tortuose e soprattutto infinite.

Da parte sua Campisi conta dalla sua parte movimenti ed associazioni moderate e cattoliche, oltre che godere del sostegno del nuovo Mpa, il partito di Raffaele Lombardo che, nel Siracusano, punterà le sue carte sull’ex deputato Ars, Mario Bonomo.

“Indennità ai giovani”

Di recente, nella sua pagina social, Campisi ha fornito qualche “pillola” del suo programma. “Metterò a disposizione la mia indennità a favore dei giovani della nostra città” si legge in un post.

In questa competizione elettorale, la cui data non è stata fissata, Campisi sfiderà Rossana Cannata, sorella dell’attuale sindaco di Avola, scelta da un pezzo di Centrodestra (FdI, Forza Italia, Diventerà bellissima e nuova Dc) per la corsa a sindaco, e Corrado Loreto, terzo candidato, che beneficia del sostegno di Lega ed Udc ma anche di partiti di Centrosinistra, come il Pd e gli ex grillini.