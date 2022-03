parla il commissario di fi siracusa bruno alicata

Non ci sarà nessuna rottura tra Forza Italia e Fratelli d’Italia, almeno ad Avola, il Comune del Siracusano dove si andrà al voto. Il laboratorio politico, Prima l’Italia, lanciato dal leader della Lega, Matteo Salvini, a cui dovrebbero aderire Forza Italia, Udc ed altre formazioni centriste, in vista delle amministrative in Sicilia e delle elezioni regionali, ha trovato la porta sbarrata in questo angolo della Sicilia orientale.

“Elezioni locali hanno loro percorso”

“Non cambia nulla, le elezioni locali seguono un loro percorso, al netto dell’iniziativa politica di Salvini, che trovo meritoria” spiega a BlogSicilia il commissario provinciale di Forza Italia Siracusa, l’ex senatore Bruno Alicata.

Sostegno a candidato a sindaco di FdI

“Le dinamiche locali hanno una loro unicità, peraltro la segreteria provinciale di Forza Italia, storicamente, non ha mai imposto nulla, lasciando -dice ancora a BlogSicilia, il commissario di Forza Italia Siracusa, Bruno Alicata – liberi di decidere i nostri referenti”.

“Nella fattispecie, Fabio Cancemi ha la nostra più totale fiducia, per cui, dopo una serie di incontri avvenuti nei mesi scorsi, è stata decisa di sostenere la candidatura a sindaco di Fratelli d’Italia. L’iniziativa salviniani, nella logica regionale e nazionale, può certamente starci” conclude Alicata.

Il Centrodestra ad Avola

La coalizione di Centrodestra ad Avola, composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Diventerà bellissima, Cantiere popolare e nuova Udc, ha optato per la candidatura a sindaco di Rossana Cannata, deputata regionale, che punta ad occupare lo scranno più alto del Municipio occupato dal 2012 dal fratello Luca, a sua volta candidato alla Regione.

Lega ed Udc con Loreto

La Lega e l’Udc, ad Avola, hanno scelto un percorso diverso, decidendo di sostenere la candidatura di un ex consigliere comunale, Corrado Loreto, a capo di un fronte che vede dentro anche Pd ed ex grillini

Mpa con Campisi

Un altro pezzo di Centrodestra, il nuovo Mpa, sempre ad Avola, sostiene un terzo candidato a sindaco, l’avvocato penalista Nino Campisi, la cui coalizione comprende altre forze moderate e cattoliche avolesi.