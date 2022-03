l'annuncio del candidato a sindaco

Ufficializzato, con tanto di conferenza stampa, il passaggio dell’Udc Siracusa nella coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Avola di Corrado Loreto.

La frattura dentro l’Udc

Una scelta figlia della frattura all’interno dello stesso partito, con la cacciata dell’ormai ex segretario provinciale Giovanni Magro, accasatosi insieme ai fedelissimi nella nuova Dc di Cuffaro , dopo la polemica con l’assessore regionale Mimmo Turano.

E se prima l’Udc era nella coalizione di Centrodestra, con Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissima, Cantiere popolare e Forza Italia, con tanto di accordo firmato, nelle ore scorse, dopo il caso Magro, ha sancito il suo ingresso nel raggruppamento eterogeneo di Corrado Loreto, ex consigliere comunale di Avola, sostenuto da Pd, ex grillini, movimenti riconducibili alla Lega e diverse associazioni.

Ecco perché l’Udc non è nel Centrodestra

“L’Udc presenterà una lista per sostenere Corrado Loreto – ha detto Carmelo Longo, responsabile della zona nord dell’Udc Siracusa – . In molti si sono chiesti perché l’Udc non si è allineato alle posizioni del Centrodestra. Dovete sapere che dentro il partito è in corso una rivoluzione, sotto l’aspetto politico. Noi ci poniamo al Centro e guardiamo ai buoni propositi. Una parte del Centrodestra è contraria alle posizioni dell’Udc, noi, per scelta, abbiamo deciso di guardare ai progetti ed alle persone, per cui il nostro coordinamento provinciale sosterrà la candidatura di Corrado Loreto”.

“Con noi Cecchi Paone” assicura Loreto

Il candidato a sindaco, Corrado Loreto, ha definito le direttrici del suo programma ed ha annunciato che nella sua squadra di assessori ci sarà Alessandro Cecchi Paone.

“Non si può fare politica solo con i like, così come non si può vivere solo di turismo. E’ stata messa da parte l’agricoltura, che è sempre stata al centro dell’agenda politica. Il Porto turistico, così come è stato concepito, non è possibile realizzarlo, abbiamo individuato un altro posto”.

“Abbiamo pensato alla squadra di assessori che comporranno la nostra amministrazione e ci sarà Alessandro Cecchi Paone che ha accettato con entusiasmo” conclude Loreto.

Le parole di Cesa

Le vicenda Udc ad Avola è di quelle che sembrano essere un caso unico o quasi. Del resto, nei giorni scorsi, il segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa, è stato molto chiaro sulla collocazione del partito, come si legge nel sito ufficiale. “l’UDC conferma la propria adesione al Centrodestra – si legge nel comunicato dell’Udc – e l’impegno a coordinarsi con tutti i partiti della coalizione e primariamente con le direzioni politiche di Forza Italia e della Lega, con particolare riferimento alle scelte da condividere a livello territoriale e all’adozione di più generali indirizzi politici, maturati anche nella attuale e comune esperienza parlamentare, a sostegno del governo nazionale”