Chiede con un post social ai suoi amici di votarlo nel contest della community di BlogSicilia che punta a conoscere il parere dei lettori sull’operato degli assessori regionali ma finisce in scontro con un ex commissario provinciale del partito a Siracusa.

Lo scontro dentro l’Udc

Lo scontro si consuma dentro l’Udc e i protagonisti sono l’ex commissario del partito, l’avolese Giovanni Magro, figlio di un ex sindaco di Avola ed ex commissario provinciale dell’Udc a Siracusa e l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano. Pomo della discordia il televoto promosso da BlogSicilia o meglio il post con il quale Turano chiede ai suoi amici social di votarlo.

Televoto di BlogSicilia, un servizio per rafforzare il senso di community

Ora che la legislatura volge al termine, il Televoto sulla giunta regionale siciliana lanciato da Blogsicilia punta esclusivamente a sensibilizzare l’opinione pubblica verso i temi della politica. In questi frangenti, è molto alta la tentazione del mondo dell’informazione di concentrarsi soltanto sulla scelta dei candidati che si contenderanno il ruolo di Presidente della Regione alle prossime elezioni. Viene meno, in quei momenti, la classica funziona di “watchdog” dei media, il cui compito è quello di mantenere costantemente aggiornati i propri lettori su fatti e notizie.

Il post dell’assessore Turano

“Di norma succede che ad ogni elezione tutti i politici “chiedono il voto”. Questa volta però parteciperò ad un’elezione speciale” scrive lo scorso 15 febbraio su Facebook l’assessore Turano che continua “Infatti, su www.blogsicilia.it/televoto si potrà votare l’assessore regionale preferito. Non ci saranno “santuzze” nè volantini. È necessaria solo la vostra simpatica partecipazione”.

Turano dice anche come e quando votare “Si vota fino alle 24.00 del 2 marzo 2022. Il giorno dopo in diretta su Casa Minutella, verrà letto il verdetto finale. Il regolamento e le modalità per votare si trovano cliccando sul link.

Mi raccomando e in bocca al lupo a tutti i miei colleghi” e conclude con una emoticon

La reazione social di Giovanni Magro

Con lo stesso mezzo arriva la reazione di Giovanni Magro che su Facebook risponde a distanza “Ma che faccia tosta, cerca voti per essere nominato “MIGLIORE ASSESSORE”… Ma non si vergogna, dopo che il suo Assessorato è riuscito a spendere solo il 31%delle risorse dei fondi Europei? Io, al suo posto, mi ritirerei in campagna a coltivare zucchine…. Mahhhh!!”

Nel post aggiunge uno screen del post dell’assessore e un brano tratto da un articolo di Repubblica Palermo sul Pnrr

Magro è fuori dal partito

A distanza di cinque giorni arriva la decisione della segreteria regionale dell’Udc che, di fatto, espelle Magro dal partito con un comunicato stampa “Esprimere sui social giudizi sprezzanti su un assessore regionale del partito è un comportamento inaccettabile politicamente e incompatibile con il codice deontologico dell’Udc. Giovanni Magro con i suoi attacchi esagerati all’assessore Turano si è automaticamente messo fuori dal partito” scrive in una nota la segreteria regionale dell’Udc in riferimento alle esternazioni dell’ex commissario provinciale del partito.

L’iniziativa di BlogSicilia

La redazione di BlogSicilia, in questo inatteso frangente, non può che rimarcare come la propria iniziativa sia ovviamente solo un modo per permettere ai lettori di esprimere la propria opinione. Naturalmente, questa procedura non ha alcun valore scientifico, non si basa su campioni verificati e non vuole orientare l’opinione pubblica e tanto meno incidere nelle dinamiche interne ai partiti. Questa iniziativa va considerata un servizio offerto ai lettori per rafforzare il senso di community. Si tratta, in fondo, di mantenere vivo il legame tra chi realizza quotidianamente questo prodotto editoriale e il pubblico dei lettori.

Televoto di BlogSicilia, ecco come votare

Il televoto è perciò uno strumento che mettiamo a disposizione nei lettori. Lo facciamo utilizzando whatsapp: basta cliccare sull’immagine corrispondente al nome di ogni assessore per inviare un messaggio al servizio tecnico della nostra redazione. Ogni messaggio corrisponderà ad un voto. Potrai scegliere fino ad un max di n.5 assessori che tu consideri avere governato meglio nel corso dell’esperienza di centrodestra che volge al termine. Oppure potrai dare fino a 5 preferenze da assegnare anche ad un solo candidato. I nomi degli assessori sono riportati in ordine alfabetico. Se dallo stesso numero vengono inviate più di 5 preferenze i voti aggiuntivi non saranno conteggiati.

Per partecipare al Televoto basta collegarsi a questo link: https://www.blogsicilia.it/il-televoto-sulla-giunta-regionale-siciliana/