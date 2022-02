Sono già arrivati oltre cinquemila voti

Nasce il Televoto di BlogSicilia dedicato all’operato degli assessori regionali. Sono già arrivati i primi dati della consultazione online per giudicare il lavoro dei componenti della giunta presieduta da Nello Musumeci. A poche ore dal via sono già oltre cinquemila i suffragi “digitali” arrivati in redazione. La consultazione online prosegue sino alla mezzanotte del prossimo 2 marzo. Le classifiche di gradimento verranno aggiornate ogni martedì e giovedì e i dati parziali verranno comunicati in occasione delle puntate di Casa Minutella. Si tratta ovviamente di un modo per permettere ai nostri lettori di esprimere la propria opinione. Naturalmente, questa procedura non ha alcun valore scientifico, non si basa su campioni verificati e non vuole orientare l’opinione pubblica. Questa iniziativa va considerata un servizio offerto ai nostri lettori per rafforzare il senso di community. Si tratta, in fondo, di mantenere vivo il legame tra chi realizza quotidianamente questo prodotto editoriale e il pubblico dei nostri lettori.

Televoto di Blogsicilia, da stasera si può votare anche scheda bianca

A dimostrazione dell’attenzione che Blogsicilia riserva ai suoi lettori, da questa sera il Televoto prevede già una piccola modifica. Oltre ai dodici membri che compongono la giunta regionale di governo presieduta da Nello Musumeci, è possibile anche una tredicesima opzione di voto: è stata infatti inserita la possibilità di non votare per nessuno. Una sorta di scheda bianca. Questa scelta è stata fatta per rispondere alle indicazioni giunte da parecchi lettori, che hanno segnalato il loro disagio nel non poter esprimere un voto in grado di raccontare la distanza da loro percepita tra il cittadino e i componenti del governo regionale.

Televoto di BlogSicilia, un servizio per rafforzare il senso di community con i nostri lettori

Ora che la legislatura volge al termine, il Televoto sulla giunta regionale siciliana lanciato da Blogsicilia punta esclusivamente a sensibilizzare l’opinione pubblica verso i temi della politica. In questi frangenti, è molto alta la tentazione del mondo dell’informazione di concentrarsi soltanto sulla scelta dei candidati che si contenderanno il ruolo di Presidente della Regione alle prossime elezioni. Viene meno, in quei momenti, la classica funziona di “watchdog” dei media, il cui compito è quello di mantenere costantemente aggiornati i propri lettori su fatti e notizie.

Televoto di BlogSicilia, ecco come votare

Il televoto è perciò uno strumento che mettiamo a disposizione nei nostri lettori. Blogsicilia, quindi, ha deciso invece di chiedere ai propri lettori un’opinione sull’operato dei singoli componenti della Giunta Musumeci. Lo facciamo utilizzando whatsapp: basta cliccare sull’immagine corrispondente al nome di ogni assessore per inviare un messaggio al servizio tecnico della nostra redazione. Ogni messaggio corrisponderà ad un voto. Potrai scegliere fino ad un max di n.5 assessori che tu consideri avere governato meglio nel corso dell’esperienza di centrodestra che volge al termine. Oppure potrai dare fino a 5 preferenze da assegnare anche ad un solo candidato. I nomi degli assessori sono riportati in ordine alfabetico. Se dallo stesso numero vengono inviate più di 5 preferenze i voti aggiuntivi non saranno conteggiati.

Per partecipare al Televoto basta collegarsi a questo link: https://www.blogsicilia.it/il-televoto-sulla-giunta-regionale-siciliana/