Un grave episodio di intimidazione si è verificato in un istituto scolastico di Lentini, dove una dirigente ha trovato un proiettile sulla propria scrivania. L’atto, di chiara natura intimidatoria, ha suscitato forte preoccupazione nella comunità educativa e nelle autorità locali.

La solidarietà dell’Anp

L’Associazione Nazionale Presidi (ANP) di Siracusa ha prontamente espresso piena solidarietà alla dirigente e a tutti i dirigenti scolastici della provincia che si trovano a fronteggiare minacce o atti di questo tipo. In un comunicato ufficiale, l’ANP sottolinea che “i dirigenti scolastici continuano a svolgere il proprio ruolo con responsabilità, senso dello Stato e profondo impegno civile, senza lasciarsi intimidire da atti vili e inaccettabili”.

Il ruolo della scuola

L’associazione ricorda che la scuola rappresenta “un presidio fondamentale di legalità, educazione ai valori democratici, inclusione e coesione sociale, soprattutto nei territori più esposti a fenomeni di illegalità”. L’ANP rivolge inoltre un appello alle forze sociali, alle forze dell’ordine e alla politica affinché si rafforzi un impegno comune e visibile a difesa della legalità e delle istituzioni repubblicane, a partire dalla scuola.

Le autorità locali hanno già avviato le indagini per identificare i responsabili del gesto, mentre la comunità scolastica esprime solidarietà e vicinanza alla dirigente colpita, ribadendo l’importanza di tutelare gli ambienti educativi da ogni forma di intimidazione.