le strategie politiche

Era scontro prima delle elezioni a Pachino tra Forza Italia e Fratelli d’Italia, che si sono presentati agli elettori con due candidati a sindaco, e lo sarà anche in occasione del ballottaggio. I meloniani hanno scelto di non sostenere, al secondo turno, Giuseppe Gambuzza, uomo di Forza Italia, vicinissimo al parlamentare regionale Riccardo Gennuso, che se la vedrà Barbara Fronterrè, sostenuta da una coalizione eterogenea, con dentro pezzi di Centrosinistra, Mpa e Dc.

Il no di Gennuso a FdI

In realtà, il primo a chiudere la porta è stato Riccardo Gennuso, che a BlogSicilia nei giorni scorsi, ha chiuso ogni possibilità di apparentamento con Fratelli d’Italia, aprendo, invece, al candidato del Centrosinistra, Emiliano Ricupero.

Il commissario di FdI, “ecco perché non sosterremo nessuno”

Nelle ore scorse, il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Salvo Coletta, ha manifestato la posizione del partito, spiegando le ragioni per cui si è scelto di stare sull’Aventino.

“Abbiamo considerato – spiega Coletta sulla sua pagina social – l’attuale scenario politico e la scelta del candidato Gambuzza di non volere come dichiarato più volte a mezzo stampa un apparentamento con il nostro gruppo Fratelli d’Italia ma di apparentarsi invece con il candidato Emiliano Recupero già consigliere comunale del Pd e sostenuto dal deputato regionale del Pd Spada e dunque scegliendo di non ricondurre la propria candidatura alle forze di centrodestra. Fdi resta fedele ai propri valori e pertanto non darà indicazione di voto e si augura che Pachino abbia la migliore amministrazione per il proprio futuro”.

La sindaca di Portopalo sosterrà Fronterrè

Ha, invece, deciso di prendere una posizione netta la sindaca di Portopalo, Rachele Rocca, che, in una diretta social, ha annunciato di voler sostenere la candidata Barbara Fronterrè. Una decisione figlia di una dichiarazione del candidato sindaco, Giuseppe Gambuzza, che, in un comizio, avrebbe preso le distanze dalla stessa Rocca, la quale ha avuto un peso in questa tornata elettorale, avendo in una lista legata a Sebastiano Fortunato, candidato a sindaco di FdI, il proprio fratello.

Lo scontro con Gambuzza

La stessa sindaca, nel suo video, ha spiegato che questa posizione di Gambuzza sarebbe riconducibile ai suoi guai giudiziari per via del processo che le vede imputata per tentata concussione insieme al vice sindaco, Corrado Lentinello. Rocca ha detto che dimostrerà di essere innocente e di essere stata vittima di una campagna, come emergerebbe, secondo quanto sostenuto dalla sindaca, “dalle intercettazioni”, aggiungendo che il processo è ancora in primo grado, “ma siamo sicuri di quello che non abbiamo fatto”. E così, “se fossi una cittadina pachinese voterei per Fronterrè”

Il feeling di Rocca con FdI

Il sostegno di Rocca a Fronterrè, dal punto di vista politico, non è di poco conto, anzi. Pur non essendo organica a Fratelli d’Italia, la sindaca ha dei solidissimi rapporti con il partito. La sua candidatura è stata fortemente sostenuta dal deputato regionale di FdI, Carlo Auteri, e di recente, in occasione delle elezioni europee, il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, è stato a Portopalo, Comune in cui “Fratelli d’Italia primo partito a Portopalo di Capo Passero” si legge nel post della sindaca.