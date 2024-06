intesa con un pezzo di sinistra

E’ clamoroso l’apparentamento del candidato a sindaco di Forza Italia, Giuseppe Gambuzza, con un pezzo di sinistra, la lista che sosteneva la candidatura a primo cittadino di Emiliano Ricupero, politicamente legato al deputato regionale, Tiziano Spada. Si presenteranno insieme al ballottaggio contro Barbara Fronterrè, esponente di area del Centrosinistra, sostenuta, però, da un pezzo di Centrodestra, tra cui il Mpa e la Democrazia cristiana.

Il caso Pachino

Una situazione quasi kafkiana, certamente connessa a dinamiche locali che, spesso, sono molto diverse rispetto a quelle di profilo regionale o nazionale, fatto sta, che, in tutto questo contesto, Fratelli d’Italia, che aveva un proprio candidato a sindaco, il presidente del Consorzio Igp di Pachino, Sebastiano Fortunato, non si apparenterà con Gambuzza.

Gennuso sbarra la porta a FdI

A confermarlo è il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso. “Saremmo dovuto andare insieme al primo turno – dice a BlogSicilia il deputato regionale di Forza Italia – invece, si è preferito intraprendere altri percorsi, per cui se dovessimo presentarci insieme al ballottaggio gli elettori ci riderebbero in faccia, il disorientamento sarebbe palese. Va detto, però, che FdI è una nostra compagna di viaggio alla Regione ed al Governo nazionale, purtroppo, a livello locale, c’è stato un errore ma siamo pronti ad ascoltare i loro consigli. Per quanto ci riguarda, a Pachino è stato dato credito all’attenzione posta al territorio dal presidente della Regione”.

L’intesa con Ricupero

“Posso dire che abbiamo formalizzato l’apparentamento con Emiliano Ricupero” aggiunge il deputato regionale di Forza Italia. Una mossa politica per catturare il voto degli elettori della sinistra che non si riconoscono in Barbara Fronterré, del resto la candidatura di Ricupero è nata a seguito di uno scontro dentro il Partito democratico. Se, nei mesi scorsi, sembrava esserci convergenza sulla Fronterrè il fronte si è poi spaccato e così se una parte è andata con Fronterrè, un’altra ha scelto di puntare su Emiliano Ricupero.