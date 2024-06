a carlentini, nel siracusano

La banda della spaccata si è presentata questa notte con una ruspa usata come un ariete contro una vetrata del supermercato Eurospin di Carlentini, in contrada Madonna delle Grazie.

Il colpo

I ladri avevano pianificato il colpo ed erano già entrati nel locale per provare a razziarlo, prendendo la merce ed i soldi, conservati in una cassaforte, ma qualcosa è andato storto.

L’allarme e la fuga

L’allarme è scattato nel volgere di qualche secondo, i residenti, svegliati da quei rumori, hanno composto i centralini delle forze dell’ordine: una manciata di minuti dopo le guardie giurate della Securitas sono arrivate sul luogo del furto ed i ladri, temendo di essere presi, hanno deciso di lasciare perdere il colpo e così, con i mezzi con cui erano arrivati fin lì, sono scappati, lasciando anche la cassaforte, il bottino che avevano in testa.

Le indagini

Sono scattate le indagini per provare a risalire agli autori del colpo: sono state prelevate delle immagini dalle telecamere di sicurezza della zona per identificare la banda.

Spaccata nel Palermitano

Altri episodi analoghi si sono verificati a Palermo. Sono stati presi di mira un ristorante a Sferracavallo e un supermercato nel quartiere Zisa. I ladri in entrambi i casi hanno spaccato la vetrina e si sono introdotti portando via soldi che si trovavano in casa e generi alimentari. Sono stati presi di mira un ristorante in piazza Beccadelli e un supermercato in via Parco Polo. I danni provocati all’ingresso ammontano a diverse centinaia di euro. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e quelle degli esercizi commerciali per risalire agli autori.