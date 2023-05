indagini a siracusa dei carabinieri

Banda spaccavetrine in azione a Siracusa, autrice di due colpi avvenuti questa notte. Sono stati presi di mira un negozio per la vendita di moto, la Motor Sud, in viale Luigi Cadorna, ed il bar Drago, in via Politi Laudien, a ridosso del Monumenti ai Caduti. Su entrambi i casi procedono i carabinieri della Compagnia di Siracusa che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Il modus operandi

Il modus operandi della banda è sempre lo stesso: si armano di una mazza o di un altro oggetto contundente per aprirsi un varco nella vetrina dell’attività commerciale per poi depredare tutto ciò che gli è a tiro. In realtà, nel caso dei due locali di Siracusa, i responsabili hanno portato via i registratori di cassa ma stando ad alcune informazioni non c’erano molti soldi, per cui è più il danno causato dal danneggiamento che il furto.

Le telecamere

I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza nelle area delle due attività per provare ad identificare i responsabili. Naturalmente, ci sono dei sospettati, persone con precedenti specifici che, in passato, si sono resi responsabili dei furti con spaccata.

Spaccavetrine a Palermo

Ancora un colpo della banda spacca vetrine a Palermo. Preso di mira il bar tabacchi Wisser cafè. I ladri hanno rubato nel bar di via Tricomi, che si trova davanti all’ospedale Civico. Dopo aver mandato in frantumi una delle porte d’ingresso sarebbero entrati nell’attività e avrebbero preso i contanti lasciati in cassa e diverse stecche di sigarette. Il bottino è da quantificare. Sull’episodio indaga la polizia. Gli agenti hanno constatato il furto e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori. Lo scorso marzo un altro furto era stato messo a segno nel bar e anche allora i ladri avevano portato via soldi, stecche di sigarette e gratta e vinci.