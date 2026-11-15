Si pensava fosse amore invece era un calesse quello tra il vicesindaco di Siracusa Edy Bandiera e Cateno De Luca. Le strade si sono divise, senza troppi clamori, tra i due esponenti politici che hanno piani ed obiettivi non più coincidenti. Il primo ha scelto di restare a Palazzo Vermexio, il secondo ha spostato il baricentro su Roma.

Bandiera, da coordinatore di Sud chiama Nord a grande assente

Il legame non era di facciata. Nel febbraio 2024 Bandiera, vicesindaco ed ex assessore regionale, era stato eletto coordinatore provinciale di Sud chiama Nord, con Alessandro Spadaro, alla guida della sezione cittadina. Spiegava allora Bandiera che strutturare il partito serviva a portare De Luca alla presidenza della Regione. Stasera il coordinatore di ieri non sarà all’assemblea provinciale con i candidati convocata dal leader, dove invece ci sarà il sindaco di Palazzolo Salvatore Gallo, in rampa per le Regionali del 2027.

Il nodo Italia e la sfiducia

L’assenza ha una data di riferimento: il 18 novembre. È il giorno in cui si vota la mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia, e la posizione di Bandiera sul primo cittadino sarebbe stata tra i punti di svolta della rottura. Il vicesindaco è rimasto accanto al sindaco di Azione e all’Mpa del deputato regionale Peppe Carta, che puntellano la maggioranza. De Luca, nel frattempo, ha scelto di giocare una partita che a Siracusa non si decide.

Il progetto di De Luca e il via libera di Meloni

Alla convention di ottobre nella Capitale è stato annunciato che sarà il portavoce della lista Sud chiama Nord – Sindaci d’Italia alle prossime Politiche. Il suo nome è nel simbolo, lo stemma dei Sindaci campeggia in grande con la banda tricolore, il marchio storico del movimento è in piccolo. Collegata con la platea, la premier Giorgia Meloni ha definito gli amministratori locali “eroi della politica” e ha detto che l’Italia si governa con i territori, non senza. Un messaggio che è suonato come una benedizione a un movimento sempre più vicino al centrodestra.

Spadaro: “Prima De Luca era contro questo Centrodestra”

L’ex coordinatore cittadino di Sud chiama Nord, legato a Bandiera, Alessandro Spadaro, spiega le ragioni del divorzio. “Abbiamo aderito al progetto De Luca – dice Spadaro a BlogSicilia – perché in termini di visione civica la sua posizione era identica alla nostra. Peraltro, De Luca aveva fatto una campagna elettorale per la presidenza della Regione in solitaria, come l’aveva fatta Bandiera a Siracusa per la corsa a sindaco: entrambi hanno avuto un posizione netta contro questo centrodestra che De Luca ha criticato alla morte. Dopodiché, i cambi di posizione politica di De Luca non ci fanno trovare più sullo stesso piano di intenti”

L’incognita Gianni e l’avanzata della Lega

Tra quelli che potrebbero unirsi al carro di Sud chiama Nord ci sarebbe il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, corteggiato anche dalla Lega che nel Siracusano, come nel resto dell’isola, ha avviato una campagna di espansione. Stasera qualcosa si capirà sui presenti e sugli assenti.