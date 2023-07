la protezione civile ha soccorso gli anziani

Ci sono intere zone di Siracusa che sono tornate ad essere isolate per mancanza di energia elettrica. Nella serata di ieri, il black-out ha interessato una porzione dell’area di viale Zecchino, che, nei giorni scorsi, aveva avuto lo stesso problema e così alcune famiglie, nel cuore della notte, si sono trasferiti nelle case di parenti dove c’è ancora elettricità, portando con se, in alcuni casi, beni alimentari per evitare che marcissero.

La testimonianza dei residenti

“Siamo praticamente scappati di casa, per la seconda volta in pochi giorni, – racconta una residente – ma a questo disagio deve aggiungersene un altro: nella giornata di oggi c’era una sessione di laurea a cui avrei dovuto partecipare, in modalità da remoto, e come è di tutta evidenza è saltata. Siamo esausti”.

Black out a Fontane Bianche e zona di Cassibile

Anche le aree periferiche sono rimaste isolate, in particolare Fontane Bianche, una delle località balneari più importanti di Siracusa dove, nel periodo estivo, si popola all’inverosimile. “Fontane Bianche per l’ennesima volta senza luce e senza acqua da ieri, abbiate la dignità di dimettervi” tuona un professionista siracusano. Un’altra zona priva di energia elettrica è contrada Spinagallo, nel territorio di Cassibile.

Distacchi in via Servi di Maria e viale Epipoli

Il black-out a Siracusa è davvero a macchia di leopardo a Siracusa: distacchi si sono verificati in via Servi di Maria, importante arteria del popoloso quartiere di Grottasanta ed in viale Epipoli.

Soccorso agli anziani

Queste condizioni sono penalizzanti per gli anziani, tra i soggetti più fragili quando manca l’energia e conseguentemente l’acqua. In viale Epipoli, il personale della Protezione civile ha soccorso una pensionata dopo l’allarme scattato al centralino. Le squadre, come fanno sapere dal Comune di Siracusa, sono in allerta per intervenire in caso di pericolo.

Lavori non ancora finiti

In merito ai lavori annunciati dal Comune di Siracusa per mano di Enel, la situazione è ancora in stallo. Non sono stati ancora realizzati i bypass per legare i cavi non bruciati dalle alte temperature. La strada tra viale Teracati e viale Santa Panagia resta chiusa al traffico per la presenza di cavi non ancora interrati, sistemati temporaneamente nel pomeriggio di domenica scorsa.