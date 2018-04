Spono entrati a scuola e ci sono rimasti per l’intera mattina. I Carabinieri della Compagnia di Siracusa con le unità cinofile hanno controllato l’ntero plesso scolastico dell’Istituto tecnico Enrico Fermi.

D’accordo con la dirigente scolastica è stata svolta mediante una capillare verifica in diverse classi, nelle palestre, nei bagni e nei corridoi dell’istituto, ha permesso di individuare alcune dosi di sostanza stupefacente sia di hashish che di marijuana già confezionate in sigarette, pronte per l’uso.

Lo stesso stupefacente è stato sequestrato da parte dei militari dell’Arma per la successiva distruzione.