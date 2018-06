Un ambulatorio odontoiatrico sprovvisto dell’Autorizzazione Sanitaria a Pachino ed un supermercato che presentava gravi carenze igienico sanitarie mentre il titolare aveva anche attivato un deposito alimenti senza la prevista autorizzazione ad Avola sono stati scoperti dai carabninieri del Nas.

A seguito delle attività condotte insieme alla comapgnai carabinieri di Siracusa, le Autorità Sanitarie competenti hanno emesso specifiche Ordinanze con le quali hanno disposto la chiusura delle attività.

Il valore dello studio odontoiatrico è di oltre 100 mila euro, mentre quello del supermercato e del deposito di alimenti si aggira intorno ai 200 mila euro.

Ulteriori attività ispettive congiunte dei Carabinieri del N.A.S. e dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa sono previste nei prossimi giorni in tutto il territorio della provincia, in considerazione del grande afflusso turistico nella stagione estiva, già in corso, e perchè i controlli alle attività e professioni sanitarie sono di primaria importanza per garantire la tutela di tutti coloro necessitano di cure per la salute.