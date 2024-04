il locale resta aperto al pubblico

In un noto ristorante di Ortigia, che impazza sui social, i carabinieri dei Nas e della stazione di Ortigia, hanno trovato 230 kg di prodotti ittici in pessimo stato di conservazione. Si tratta di prodotti, perlopiù surgelati, riversi su un pianale, che sarebbero dovuti finire sui piatti dei clienti, ignari del modo con cui il pesce viene trattato.

Proprietario denunciato

Per questo motivo, il proprietario del locale è stato denunciato in Procura, per cui sarà sottoposto ad un procedimento giudiziario, ma oltre all’aspetto penale c’è anche quello amministrativo, infatti è scattata una sanzione pari a 8 mila euro.

Deposito sequestrato ma locale aperto al pubblico

Contestualmente, i carabinieri del Nas e di Ortigia hanno disposto la chiusura del deposito degli alimenti, in ogni caso l’attività commerciale resta aperta.

Sciroppi non tracciabili

Nella stessa giornata, i militari hanno ispezionati alcuni chioschi, quelli ricavati nell’area di piazza Pancali, alle porte di Ortigia: in uno di questi, sono stati rinvenuti 15 litri di sciroppi concentrati per bevande sprovvisti degli elementi identificativi sulla tracciabilità. Il gestore è stato segnalato e sanzionato con una multa di 3500 euro.

Sequestri nel Palermitano

I carabinieri del Nas di Palermo hanno sequestrato in alcune pescheria nel mercato di Ballaró circa 400 chili di pesce non tracciato. I controlli sono scattati a ridosso delle festività pasquali a tutela dei consumatori. Nel primo esercizio sono stati sequestrati 311 chili di pesci, nel secondo 105.

Agli esercenti sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 10.000 euro e il valore del prodotto ittico sequestrato ammonta a circa 15.000 euro.

Due tonnellate e mezzo di pesce

Pochi giorni fa, circa 2,5 tonnellate di prodotti ittici sono stati sequestrati dalla Capitaneria di Palermo nel corso di una serie di controlli in mercati rionali e a venditori ambulanti. I militari hanno accertato la mancata tracciabilità degli esemplari e la vendita di pesce sottomisura, sequestrando 400 chili di pesce, di cui 40 chili di n