i parlamentari nazionali e regionali ficara e zito

Due deputati del M5S hanno incontrato il titolare della tabaccheria danneggiata da una bomba

Sollecitati interventi al Governo per chiedere misure a tutela di chi denuncia

Annunciato l’arrivo del presidente della Commissione antimafia

“Il presidente della commissione antimafia, Nicola Morra, ha espresso tutto il suo sostegno alle vittime ed ha promesso di venire presto a Siracusa per incontrare i titolari della tabaccheria”. Lo afferma il deputato nazionale del M5S, Paolo Ficara, che ha incontrato, insieme al parlamentare regionale grillino, Stefano Zito, il titolare della tabaccheria di via Piave, nel quartiere della Borgata, danneggiata da una bomba, esplosa nei giorni scorsi.

Sostegno a chi denuncia

Per il deputato nazionale del M5S, serve adesso la presenza dello Stato per tutelare chi non si piega al racket. “La bomba alla tabaccheria è segnale due volte inquietante, perchè rivolto a persone che da anni fanno parte dell’associazione antiracket siracusana. Un messaggio che deve essere rispedito al mittente”.

Prendere il responsabile

“A Roma come a Palermo ci adopereremo – dice Ficara – subito per garantire adeguato sostegno e supporto alle associazioni antiracket ed agli imprenditori che denunciano o divengono oggetto delle “attenzioni” della criminalità, nell’ambito di una cornice normativa già esistente ed efficace. Nessuno deve sentirsi o essere solo contro questi delinquenti, dei quali auspichiamo una pronta cattura con relativa condanna a pena certa”.

La solidarietà

“Alessandro Cassarino ha sentito la vicinanza delle istituzioni locali e la grande solidarietà ricevuta dalla cittadinanza. Ma non deve essere a tempo e scadere tra pochi giorni. Oggi e sempre, dalla parte degli onesti. A fare il tifo, incoraggiare e sostenere” dice ancora il deputato nazionale del M5S che conta di parlare con il prefetto di Siracusa. “Da parte nostra ci siamo impegnati anche ad incontrare il prefetto Giusy Scaduto, per chiedere sempre maggiore attenzione sul fenomeno anche attraverso l’impiego di strumenti straordinari che diano un segnale chiaro” conclude il parlamentare regionale del M5S.