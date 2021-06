Gli ospiti

Giovedì 3 giugno, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 66esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molti canali social.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre), sulla pagina Facebook di TempoStretto.it e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

Nella prima parte si parlerà di mafia, alla luce degli ultimi eventi, con Pietro Grasso, senatore di LEU ed ex presidente del Senato; Nicola Morra, presidente della Commissione Nazionale Antimafia; Antonio Ingroia, avvocato ed ex magistrato; Enrico Bellavia, giornalista de L’Espresso.

Ospite di Trazzera, la cucina di BlogSicilia e Casa Minutella, è Francesco Scoma, deputato di Italia Viva. Tra una preparazione e l’altra, il 59enne palermitano affronterà i temi scottanti della politica dell’Isola.

Per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti si può scrivere a Casa Minutella tramite questo modulo.