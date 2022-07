l'auto appartiene ad un incensurato

E’ stata fatta brillare dagli artificieri della polizia la bomba carta rinvenuta stamane a Siracusa. L’ordigno era stato lasciato sul cofano di una macchina in via Serpotta, in prossimità di via Antonello da Messina, nella zona nord di Siracusa. Gli agenti della Squadra mobile, al comando del dirigente Gabriele Presti, poco dopo aver ricevuto la segnalazione, hanno messo in sicurezza l’area in attesa degli artificieri.

Le indagini della polizia

Sono state avviate le indagini sull’episodio e come primo passo gli inquirenti sono risaliti al proprietario dell’auto: è un incensurato ma il mezzo è spesso usato dalla figlia. Esclusa, in questa fase, un’intimidazione legata a traffici illeciti, per cui si starebbe scavando nella vita privata del proprietario e di altri familiari.

Le telecamere

Gli agenti stanno verificando se nella zona ci sono delle telecamere di sicurezza che potrebbero aver ripreso l’azione dell’autore del messaggio intimidatorio, non nuovo a Siracusa con queste modalità. Nel dicembre dello scorso anno, in via Pietro Novelli, nell’area di viale Zecchino, l’esplosione di un ordigno rudimentale causò il danneggiamento di diverse auto, oltre al prospetto di una palazzina. Anche in quel caso, le indagini sono condotte dalla polizia.