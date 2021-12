indagini della polizia

L’esplosione di una bomba ha danneggiato 4 auto in sosta ed il portone di ingresso di una palazzina in via Pietro Novelli, nella zona di viale Zecchino, a nord di Siracusa.

La deflagrazione

La deflagrazione è avvenuta intorno alle 23 ed è stata avvertita anche da notevole distanza: sono stati i residenti delle palazzine vicine a chiedere l’intervento dei soccorsi ed i primi ad arrivare sono stati i Vigili del fuoco ma, per fortuna, non si è scatenato alcun incendio.

Le indagini

Sul posto si sono recati gli agenti delle Volanti e della Squadra mobile che hanno avviato le indagini per risalire agli attentatori ma occorrerà comprendere chi è il destinatario del messaggio inquietante. In quell’area ci sono alcune telecamere di sicurezza che potrebbero dare una mano agli inquirenti, si stanno anche cercando dei testimoni.

Bomba contro un’officina

Nelle settimane scorse, si è verificata un’altra intimidazione, in quel caso contro l’ingresso di un’officina meccanica situata in via Paternò, a due passi da viale dei Comuni, nella zona nord di Siracusa.

Il precedente in viale dei Comuni

Nei mesi precedenti, un’altra bomba carta fu fatta esplodere contro un negozio di fiori anche questo situato in viale dei Comuni.

Il tentato omicidio a Francofonte

In merito a questa catena di intimidazioni in viale dei Comuni, la polizia ha arrestato il mese scorso tre siracusani, accusati di un tentato omicidio avvenuto nelle settimane precedenti a Francofonte, in provincia di Siracusa, ai danni di un 50enne.

Una faida tra gruppi

In quell’occasione, gli indagati, dopo essersi recati sul luogo dell’agguato a bordo di un furgone, spararono contro il 50enne che riuscì a salvarsi, salvo rimediare una ferita alla testa causato da una bastonata inflitta da uno degli assalitori. Una spedizione legata a dei contrasti di natura privata sorti tra la vittima ed i fermati, residenti a Siracusa, in viale dei Comuni, al centro di indagini per il ritrovamento di droga ed ordigni e l’intimidazione ad un fioraio.