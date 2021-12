i dati della questura

Ammontano a 504 gli arresti eseguiti dalla Polizia nel 2021 nel Siracusano. E’ il dato fornito dalla Questura di Siracusa a pochi giorni dalla fine dell’anno e rispetto all’andamento del 2020 si è registrato un aumento dell’8,15%.

In crescita il traffico di armi

Sul fronte della lotta al traffico di sostanze stupefacenti, che nei giorni scorsi il Capo di gabinetto della Questura, ha definito esorbitante, gli agenti di polizia hanno posto sotto sequestro, in un anno, 19 chili di sostanze stupefacenti mentre le armi “congelate” sono state 174, con un incremento del 10,82% rispetto allo scorso anno.

Il dato sulle violenze alle donne

Altro fenomeno, piuttosto presente nel Siracusano, riguarda la violenze domestiche, soprattutto ai danni delle donne.

Stando ai dati forniti dalla Questura, sono stati eseguiti 19 arresti, 408 gli interventi effettuati in tutto l’anno. “Al riguardo, i dati – spiegano dalla Questura di Siracusa – forniscono uno spaccato oltre che della portata e l’importanza che il fenomeno riveste in seno alla provincia aretusea anche dell’impegno sinergico profuso (sia in sede preventiva che repressiva) dalle donne e dagli uomini della Questura di Siracusa”.

Boom di sbarchi

Una delle attività più impegnative, sotto il profilo delle risorse impiegate, è quella legata alla gestione dei migranti. La Questura fa sapere che nel 2021 sono state 17688 le persone che sono sbarcate nel territorio siracusano, da Portopalo di Capo Passero ad Augusta, diventato un vero Hub per l’accoglienza degli stranieri.

La Geo Barents ad Augusta

Nel complesso, nell’anno che sta per concludersi sono stati 151 gli sbarchi, compreso quello di ieri, dei 558 migranti arrivati nella rada di Augusta a bordo della Geo Barents, la nave ong di Medici senza frontiere.

“Al riguardo giova segnalare la presenza, in rada, al porto di Augusta, delle navi quarantena, in grado di ospitare mediamente circa 600 migranti ad imbarcazione” spiegano dal palazzo della Questura.

I numeri sulle espulsioni

Sul fronte della repressione, sono stati eseguiti 257 espulsioni e 2109 respingimenti mentre sono stati rilasciati e/o rinnovati 4053 permessi di soggiorno.