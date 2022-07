indagini della polizia

E’ allarme bomba a Siracusa: un grosso petardo, forse una bomba carta, è stato rinvenuto stamane sul cofano di una macchina in via Serpotta, in prossimità di via Antonello da Messina, nella zona nord di Siracusa. Gli agenti di polizia hanno messo in sicurezza l’area attorno all’auto ed è stato richiesto l’intervento degli artificieri.