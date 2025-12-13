Un nuovo episodio intimidatorio riaccende l’allarme sicurezza a Siracusa. Nella notte una bomba carta è stata fatta esplodere davanti a un bar di via Monteforte nella zona di Bosco Minniti, a nord di Siracusa. Il boato ha svegliato i residenti della zona, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e per avviare le indagini. Acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, ritenute utili per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.

L’intimidazione di ieri

L’episodio arriva a poche ore di distanza dall’attentato incendiario con bomba carta alla pasticceria Brancato e contribuisce ad alimentare un clima di preoccupazione in città. Il sindaco di Siracusa, già intervenuto dopo l’esplosione di ieri, aveva espresso forte inquietudine per il riemergere di atti violenti dopo un periodo di apparente calma, chiedendo massima attenzione e una risposta ferma delle istituzioni.

La frequenza

A destare allarme è ora la frequenza ravvicinata di questi gesti, che sembrano delineare una nuova escalation. Le indagini sono in corso per verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi e chiarire il contesto in cui maturano.