Una bomba carta è esplosa nella notte davanti alla pasticceria Brancato in via Grottasanta, provocando danni alla saracinesca e alla porta d’ingresso dell’attività. L’esplosione ha svegliato diversi residenti, che hanno allertato il 112.

I rilievi

Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia, mentre la Scientifica ha effettuato i rilievi per determinare la natura dell’ordigno e ricostruire con precisione la dinamica. Gli investigatori hanno anche acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, da cui potrebbero emergere elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Il titolare dell’esercizio, ascoltato dagli agenti, ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive. Al momento, quindi, gli inquirenti non escludono alcuna pista.

La posizione del sindaco

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha definito l’accaduto «un segnale del tentativo dei clan di rialzare la testa» e ha aggiunto che «la criminalità cerca ancora di condizionare il territorio, colpendo anche imprenditori che hanno investito sul proprio lavoro». Italia ha poi espresso solidarietà al titolare della pasticceria.

Preoccupazione tra i residenti

L’esplosione ha generato apprensione nel quartiere, dove i commercianti chiedono maggiore sicurezza e un rapido chiarimento sulle cause dell’intimidazione. Le indagini sono in corso e la Procura attende gli esiti dei rilievi tecnici e la visione completa dei filmati di sorveglianza.