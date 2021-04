esplosione in via giarre, nella zona nord di siracusa

Avvertimento contro un commerciante di ortofrutta

Una bomba carta è stata fatta esplodere contro un mini deposito in lamiera

Le indagini sono in mano alla Squadra mobile.

Una bomba carta è esplosa contro un casotto in lamiera nella disponibilità di un commerciante di ortofrutta, la cui postazione si trova in via Giarre, nella zona di viale Santa Panagia.

Paura per l’esplosione

L’esplosione è avvenuta poco dopo la mezzanotte e sono stati i residenti delle palazzine vicine a dare l’allarme, svegliati da un botto che ha destato molta preoccupazione. La struttura è stata danneggiata dalla deflagrazione, alcuni pezzi in lamiera sono finiti contro alcune auto parcheggiate, come hanno accertato gli agenti della Squadra mobile di Siracusa che hanno avviato le indagini per tentare di risalire all’autore dell’intimidazione.

La Scientifica sul posto

L’ordigno artigianale è stato prelevato dagli esperti della Scientifica che lo esamineranno nei laboratori del palazzo della Questura di Siracusa, frattanto gli inquirenti, al comando del dirigente Gabriele Presti, hanno compiuto alcuni interrogatori, nel tentativo di poter avere dei testimoni in grado di fornire delle indicazioni alle indagini. Inoltre, si conta nelle immagini delle telecamere di sicurezza della zona che potrebbero aver ripreso l’autore dell’avvertimento anche se non è escluso che possano essere almeno due.

Al setaccio la vita della vittima

Le attenzioni delle forze dell’ordine sono concentrate sul commerciante, destinatario del messaggio inquietante ma è presto per avere una chiave di lettura.

Ipotesi racket

Tra le ipotesi, c’è quella che porta al racket delle estorsioni ma gli agenti di polizia passeranno al setaccio la vita privata della vittima, perché, proprio qui potrebbero annidarsi le ragioni dell’intimidazione. Del resto, nei mesi scorsi, un commerciante del mercato di via Giarre fu gambizzato da un uomo ma nelle ore successive la pista che portava ad un regolamento di conti nella sfera professionale venne superata dalla confessione dell’aggressore: un vicino di casa che avrebbe premuto il grilletto contro il presunto spacciatore del figlio.