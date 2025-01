è accaduto a siracusa

Una bomba è stata fatta esplodere contro la macchinetta per la vendita di sigarette in via Grottasanta, nella zona nord di Siracusa. L’esplosione è avvenuta intorno alle 3 di questa notte e secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa, i ladri sono riusciti a portare via le sigarette ma anche i gratta e vinci anche se, per il momento, non si conosce l’esatto ammontare del danno economico causato al titolari dell’attività commerciale. La deflagrazione ha svegliato numerosi residenti della zona, gli stessi hanno dato l’allarme ma quando sono arrivate le forze dell’ordine ed il personale della Securitas gli autori del colpo erano già andati via. Sono state prelevate le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per provare ad identificare i responsabili di questa nuova azione criminale.