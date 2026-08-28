Ha un volto e un nome il presunto responsabile dell’ordigno rudimentale trovato domenica scorsa in viale Tunisi, a Siracusa. La Polizia di Stato ha identificato e denunciato all’Autorità giudiziaria un giovanissimo siracusano, già noto agli investigatori.

Le immagini

A incastrarlo sarebbero state soprattutto le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona, analizzate dagli investigatori della Squadra Mobile.

L’ordigno, rinvenuto all’interno di una busta abbandonata sul marciapiede davanti a una palazzina, era stato fatto brillare dagli artificieri del Reparto di Catania dopo la messa in sicurezza dell’area.

Le indagini

Le indagini proseguono per chiarire chi abbia confezionato il manufatto, il movente e l’eventuale presenza di complici.