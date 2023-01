esplosione in via lentini

Gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato tre uomini accusati di aver causato il danneggiamento di una pizzeria, in via Lentini, a Siracusa, per l’esplosione di una bomba avvenuta il 15 settembre scorso.

Chi sono i 3 arrestati

La misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Siracusa, è stata notificata a Jonathan Destasio, 30 anni, Keven Perez, 24 anni e Raffaele Fileccia, 47 anni: i primi due sono stati posti ai domiciliari, il terzo era già in carcere dove gli è stato notificato il provvedimento.

Le indagini della Squadra mobile

Le indagini della polizia hanno avuto una forte accelerata dopo la scansione delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Non solo quelle in cui è avvenuta l’esplosione ma anche le aree vicine, allo scopo di individuare il percorso degli attentatori che sono stati riconosciuti dagli agenti della Squadra mobile.

Le immagini

In particolare, le immagini hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’attentato. Dai frammenti video si “vedono due soggetti consegnare ad un terzo l’ordigno, la bottiglia contenente il liquido infiammabile e lo scooter utilizzato di li a poco per raggiungere l’esercizio commerciale preso di mira dai tre indagati” spiegano dalla Questura di Siracusa.

L’esplosione

Infine, “collocato l’ordigno e cosparsa la saracinesca con il liquido infiammabile, uno degli arrestati ha innescato la bomba artigianale provocando la deflagrazione che ha gravemente danneggiato l’ingresso del locale” spiegano gli inquirenti.

Le intercettazioni telefoniche

Una volta acquisiti i nomi, i magistrati della Procura di Siracusa hanno disposto le intercettazioni sulle utenze nella disponibilità dei sospettatati, in particolare le attenzioni si sono soffermate sulle celle telefoniche. Secondo la versione degli agenti della Squadra mobile, i tre si sarebbero trovati in prossimità della pizzeria di via Lentini quando si è verificata l’esplosione. Inoltre, stando sempre alla versione delle forze dell’ordine, i tabulati avrebbero fatto emergere i contatti tra gli indagati. Nelle prossime ore i tre indagati saranno sentiti al palazzo di giustizia per gli interrogatori di garanzia.