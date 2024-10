la storia a siracusa

I rapporti di una coppia siracusana, lui 54 anni, lei 52 anni, sono ormai ai minimi termini e nel corso di queste ultime settimane la situazione si è esasperata. La loro relazione è ormai agli sgoccioli, essendo in fase di separazione, ma gli scontri sono diventati sempre più esasperati e non importa se davanti c’erano i loro figli.

Le indagini

Le violenze reciproche sono finite alle orecchie degli agenti di polizia che sono intervenuti per placare gli animi ma non riuscendo, per il momento, a fermare la striscia di botte il questore di Siracusa ha emesso per entrambi i provvedimenti di ammonimento che sono stati eseguiti nelle ore scorse dagli agenti della Divisione anticrimine, al comando della dirigente Maria Antonietta Malandrino.

Gli episodi violenti

Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stata la donna, a seguito di accordi legati alla loro separazione, a lasciare l’abitazione familiare ma in alcune circostanze, per via della presenza dei figli, si sarebbe presentata in quella casa per vederli. Solo che, in un caso, a seguito di una lite verbale col marito, avrebbe messo a soqquadro l’armadio dell’uomo, sparpagliando i vestiti.

Figli testimoni delle violenze

Le tensioni sarebbero salite, lo stesso uomo si sarebbe reso protagonista di episodi violenti, ricambiati dalla 52enne, creando molta apprensione tra i figli, purtroppo testimoni di quella escalation di aggressioni.

I dati sugli ammonimenti

Dall’inizio anno, sono 100 gli ammonimenti del questore e come spiegano gli inquirenti i procedimenti possono portare anche alle emissioni di misure cautelari. La polizia ritiene che c’è un altro fenomeno molto diffuso nel Siracusano, cioè lo stalking.

“Nell’ultimo periodo, il fenomeno dello stalking si è imposto all’attenzione dell’opinione pubblica, anche in questa provincia, diventando uno dei temi centrali nel dibattito sulla sicurezza personale e sulle violenze intrafamiliari. L’ammonimento del Questore rappresenta, in tale contesto, uno strumento importante volto a prevenire l’escalation dei comportamenti violenti prima che possono culminare in atti irreparabili” spiegano dalla Questura di Siracusa.