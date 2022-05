il commissario azzurro di siracusa alicata

Non si placa la polemica dentro Forza Italia per la candidatura a sindaco di Melilli, nel Siracusano. Il commissario di Siracusa di Forza Italia smentisce la parlamentare regionale azzurra per cui il commissario regionale, Gianfranco Micciché avrebbe deciso di sostenere la candidatura di Pippo Sorbello, ex assessore regionale, al posto di quella di Giuseppe Carta, sindaco uscente.

L’affondo di Alicata

“Non esiste alcuna nota ufficiale da parte del commissario regionale del partito, on. Miccichè, in ordine a scelte a suo tempo operate sulla candidatura a sindaco; le responsabilità in ordine a scelte politiche su candidati ed alleanze, da quando esiste Forza Italia, in sede locale sono sempre state fatte sul territorio, e mai imposte dall’alto”.

“Candidato a sindaco di FI è Carta”

Il commissario di Siracusa di FI, Bruno Alicata, ex senatore, ribadisce che il candidato a sindaco degli azzurri a Melilli è Giuseppe Carta. Allo stesso tempo, Alicata bolla come personale la posizione della parlamentare regionale Ternullo, sostenitrice di Sorbello, che ha perso l’incarico di commissario di Melilli di Forza Italia.

“Il candidato sindaco di Melilli sostenuto da Forza Italia – dice Il commissario di Siracusa di FI, Bruno Alicata – non può che essere l’uscente Giuseppe Carta, il quale ha aderito al partito nel 2108 e si è ben distinto per la sua azione amministrativa. Com’è lapalissianamente evidente, pertanto, il responsabile cittadino di FI di quel Comune non può sostenere o addirittura essere candidato in liste avversarie”.

“Ternullo sospesa”

“Libera, l’on. Ternullo, di farlo a titolo personale e senza la responsabilità di dirigere localmente il partito. Per quanto sopra, e con molto rammarico scevro da inutili polemiche, la suddetta parlamentare rimarrà sospesa dal ruolo di Commissario cittadino di FI a Melilli con l’auspicio che si possa al più presto ricomporre l’unità nell’interesse dei cittadini di quel territorio” conclude Il commissario di Siracusa di FI, Bruno Alicata.