la decisione dei vertici del partito di siracusa

La deputata regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo, è stata rimossa dall’incarico di commissario cittadino del partito a Mellili, nel Siracusano.

La decisione è stata comunicata dal commissario provinciale di Forza Italia Siracusa, Bruno Alicata, dopo che la parlamentare ha pubblicamente sostenuto la candidatura a sindaco di Melilli di Pippo Sorbello, ex assessore regionale, contro quella dell’uscente Giuseppe Carta, esponente di Forza Italia.

Le motivazioni

“Come già pubblico e noto, Forza Italia a Melilli darà sostegno al sindaco uscente Giuseppe Carta. L’appoggio politico – sostiene Bruno Alicata – oggi ufficializzato dall’on. Daniela Ternullo ad altro candidato, pone la stessa in aperto contrasto con le indicazioni del partito, rendendola, pertanto, incompatibile col ruolo sin qui ricoperto di Commissario cittadino del partito. Ruolo da oggi revocato e ricoperto ad interim dal sottoscritto, essendo venuto meno il rapporto fiduciario sin qui intercorso con la suddetta”.

Il caso ad Avola

Nelle settimane scorse, c’era stata un’altra friziona tra i vertici di Forza Italia Siracusa e la stessa Ternullo dopo che la parlamentare regionale aveva manifestato la propria contrarietà alla candidatura a sindaco di Avola di Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d’Italia e sorella dell’uscente Luca Cannata, sostenuta da una coalizione di Centrodestra che vede dentro FdI, Forza Italia, Cantiere popolare, Diventerà Bellissima e Nuova Dc.

“Avevamo già chiarito, in occasione di una precedente intemerata dell’on. Daniela Ternullo, a proposito del candidato sindaco di Avola, che non sarebbe stato tollerato sostenere candidati diversi da quelli ufficiali, in occasione della prossima tornata elettorale amministrativa” spiega il commissario provinciale di Forza Italia Siracusa, Bruno Alicata.

La partita per le regionali

Il siluramento di Daniela Ternullo da commissario cittadino di Forza Italia a Melilli pone in isolamento la stessa parlamentare dentro Forza Italia. Gode della vicinanza del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micciché, che ha sostenuto nel corso degli aspri scontri dentro il partito.