Forza Italia si spacca anche sulle elezioni ad Avola, nel Siracusano. Ieri, il commissario provinciale del partito, Bruno Alicata, ha annunciato a BlogSicilia il sostegno alla candidatura a sindaco di Rossana Cannata, deputata regionale esponente di Fratelli d’Italia ma questa posizione è stata sconfessata dalla parlamentare Ars di FI, Daniela Ternullo.

Apprendo dalla stampa le prese di posizione di alcuni esponenti di Forza Italia che, senza nessuna concertazione collegiale avrebbero espresso a nome del partito, la volontà di appoggiare Rossana Cannata alle prossime amministrative di Avola” spiega Daniela Ternullo, una delle fedelissime del presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché, che oggi parteciperà alla trasmissione Casa Minutella su BlogSicilia.

“Cannata ha tradito Forza Italia”

Nella sua arringa politica, la parlamentare Ternullo ricorda i trascorsi di Rossana Cannata, eletta nel 2017 nelle liste di Forza Italia.

“Ribadisco però che trattasi di presa di posizione individuale, non discussa con la base. Mi chiedo infatti: come si può sostenere un candidato che ha militato tra le fila di Forza Italia, salvo poi tradirla per approdare in altri lidi? Ricordo alla collega Stefania Prestigiacomo, che proprio alle scorse politiche, l’attuale sindaco di Avola – nonostante la sorella fosse ancora in seno a Forza Italia – supportava apertamente il M5S, chiedendo alla Prestigiacomo medesima di farsi da parte. È tutto documentato sulle cronache di giornale”.

“Confronto con Micciché”

“Pertanto – conclude la parlamentare regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo – previo confronto con il nostro coordinatore regionale, Gianfranco Miccichè, è giunto il momento di fare chiarezza e capire le vere e condivise posizioni di Forza Italia. Sia io che il coordinatore regionale facciamo un in bocca al lupo alla candidata sindaco di Fratelli d’Italia, ma sia chiaro, le nostre strade non possono convergere su chi ha tradito il partito”.

Il Centrodestra ad Avola

Il Centrodestra ad Avola si presenta frammentato. Fratelli d’Italia, Forza Italia, Diventerà bellissima, Cantiere popolare e nuova Dc hanno sottoscritto un accordo per la candidatura di Rossana Cannata, sorella del sindaco, Luca, che ha chiuso i due mandati. Certo, la posizione durissima della Ternullo rischia di scompaginare questo quadro di alleanza. Da questo fronte, nelle settimane scorse, si è sfilato l’Udc, che ha deciso di sostenere, insieme alla Lega, un altro candidato, Corrado Loreto mentre il nuovo Mpa si è schierato con Nino Campisi, terzo ed ultimo, al momento, candidato a sindaco.

“Ternullo non eletta in FI”

Secca la replica del coordinatore della zona sud del Siracusano di Forza Italia, Fabio Cancemi che, a sua volta, lancia un affondo alla parlamentare regionale del suo stesso partito.

La signora Ternullo, non eletta in Forza Italia, anzi non è stata neanche eletta ma diventata deputato per altre vicissitudini, parla di FI e di “concertazione collegiale”, che lei disconosce, visto che inventa storielle di paese al coordinatore regionale Micciché”.

“Frecciate ai vertici siracusani”

“Sa bene lei, che in tutti i comuni, da sempre, Forza Italia ha lasciato fare ai locali, invece per Avola e chissà perché, la signora Ternullo pretende che tutto passi da lei, quasi fosse – dice Cancemi – la regina del partito! E inoltre, si permette, di lanciare frecciate di odio e veleno nei confronti dell’on. Prestigiacomo, del coordinatore provinciale sen. Alicata e del direttivo locale di Forza Italia Avola. Io al suo posto mi vergognerei di ribellarsi in questo modo così squallido alle decisioni locali che sono state sempre discusse con il coordinatore provinciale, che è il massimo rappresentante del partito in provincia, persona di fiducia del coordinatore regionale”.

“Sosterremo Cannata”

“Io non replicherò più perché non ho tempo da perdere per queste cose, in quanto devo pensare ai candidati e alla lista di Forza Italia che ad Avola, appoggerà il candidato a Sindaco Rossana Cannata. Infine chiarisco che, nel caso in cui altri del partito, deputati e non, seguiranno ad Avola linee diverse, saranno segnalati sia a livello provinciale, regionale e soprattutto nazionale” conclude Cancemi.