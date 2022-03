la deputata regionale di fratelli d'italia

Era solo una formalità ma Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, ha sciolto la riserva, ufficializzando la sua candidatura a sindaco della sua città. E lo ha fatto attraverso i suoi canali social nel primo pomeriggio.

Il Centrodestra ad Avola

Da settimane, un pezzo di Centrodestra, rappresentato da FdI, Forza Italia, Diventerà bellissima, avevano indicato la parlamentare Ars come “erede” del fratello, Luca Cannata, in carica dal 2012, che, tenterà la scalata alle Regionali.

Fuori Lega ed Udc nella coalizione pro Cannata

In questa coalizione, c’era anche l’Udc ma dopo la cacciata di Giovanni Magro da responsabile provinciale del partito a causa di una pesante critica all’assessore regionale Mimmo Turano, i centristi hanno lasciato la coalizione per accasarsi in quella a sostegno di Corrado Loreto, altro candidato a a sindaco di Avola, che conterà anche nell’appoggio della Lega e del Pd.

Mpa con un terzo candidato

Un altro pezzo di Centrodestra, il nuovo Mpa, il partito di Raffaele Lombardo, invece, si schiererà con un terzo candidato a sindaco, Nino Campisi, avvocato penalista.

“Non ci affidiamo alle illusioni”

“Sono qui per portare avanti un percorso iniziato 10 anni fa – ha detto la parlamentare regionale e candidata a sindaco di Avola, Rossana Cannata – e certamente non ci affidiamo alle illusioni oppure a chi vuol fare credere che ha poteri speciali. Noi siamo onesti sotto l’aspetto intellettuale”.

La questione Forza Italia

C’è anche un’altra questione politica: la posizione di Forza Italia dopo l’ufficializzazione di Matteo Salvini della costituzione di un movimento, Prima l’Italia, che vede dentro Lega, Forza Italia, Udc ed altre forze moderate, per le amministrative in Sicilia, regionali comprese. Il partito di Berlusconi sta con Rossana Cannata ad Avola, dunque con Fratelli d’Italia, ma sulla questione, proprio a BlogSicilia, il commissario provinciale di FI, Bruno Alicata, ha sostenuto che l’alleanza ad Avola resta così come è.