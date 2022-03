il fratello pronto alla scalata per un seggio all'ars

Appena un mese e mezzo fa il Centrodestra aveva chiesto alla deputata regionale dei Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, di essere la candidata a sindaco della coalizione. Ufficialmente, la riserva non è stata sciolta ma sulla pagina social dell’attuale primo cittadino, Luca Cannata, è apparsa una foto che lo ritrae insieme alla sorella deputata all’Ars, corredata da un commento: “Continuiamo a fare”, seguito da un emoticon.

Il passaggio di consegne

Un messaggio sibillino, interpretato da molte fonti politiche come una chiara investitura per la vicepresidente della Commissione regionale parlamentare antimafia che si candida a raccogliere il testimone in mano al fratello dal 2012.

Allo stesso tempo, la foto simboleggia un passaggio di consegne reciproco, perché se è vero che Rossana Cannata si presenterà agli elettori per il ruolo di sindaco, il fratello Luca, che ha concluso i due mandati da primo cittadino, tenterà la scalata per un seggio all’Assemblea regionale siciliana. All’orizzonte ci sono anche le elezioni nazionali, uno degli obiettivi di Cannata e non si esclude che possa essere un’opzione per lui.

La coalizione

Rossana Cannata potrà contare su una coalizione di Centrodestra composta da Forza Italia, Diventerà Bellissima, Cantiere Popolare, Fratelli d’Italia ed Udc. “Le delegazioni all’unanimità hanno chiesto all’onorevole Rossana Cannata, vicepresidente della commissione antimafia, di dare la propria disponibilità a scendere in campo personalmente accettando la candidatura a Sindaco della città di Avola” era la nota del Centrodestra dopo il vertice.

La rottura con la Lega

All’appello manca la Lega che sembra essersi schierata dalla parte di un altro candidato a sindaco, Corrado Loreto, a capo di fronte piuttosto variegato che vede dentro pezzi di Centrodestra e di Centrosinistra.

Peraltro, alla Lega la coalizione che si riconosce in Rossana Cannata, aveva chiesto un confronto, rifiutato dal responsabile provinciale, Enzo Vinciullo, il quale aveva posto una condizione: che si discutesse delle candidature in tutti i Comuni del Siracusano al voto e non solo su Avola.