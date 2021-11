parla enzo vinciullo, capo della lega di siracusa

Lega e Cantiere popolare hanno declinato l’invito al tavolo del Centrodestra di Avola

In discussione la candidatura a sindaco per il successore di Luca Cannata

Secondo il responsabile della Lega, Vinciullo, serve un incontro su scala provinciale

Tra i partiti invitati anche Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc e Diventerà bellissima

“Non siamo per la politica del carciofo, per cui abbiamo declinato l’invito al tavolo del Centrodestra per le elezioni ad Avola”. Lo afferma a BlogSicilia, Vincenzo Vinciullo, coordinatore provinciale della Lega che spiega le ragioni del rifiuto a partecipare, insieme a Cantiere popolare, al vertice tra i partiti del Centrodestra, tra cui Forza Italia, Fratelli d’Italia, Diventerà bellissima.

Il tema del vertice

L’argomento principale sono le elezioni del 2022 ad Avola in cui l’attuale sindaco, Luca Cannata, non potrà candidarsi avendo esaurito i 2 mandati.

Le ragioni del no della Lega

“Ho spiegato al responsabile della zona sud di Forza Italia (Fabio Cancemi ndr) – dice a BlogSicilia Vinciullo – che non si può organizzare un incontro del Centrodestra per discutere solo di Avola. Non funziona così: va, invece, convocato un vertice ma su scala provinciale in cui si possa discutere di tutte le scadenze elettorali. La Lega, peraltro, nelle recenti amministrative, ha dimostrato la sua forza: ha vinto a Rosolini e Lentini dove abbiamo nostri assessori”.

“O accordo o ognuno va per conto proprio”

Il coordinatore provinciale della Lega pone delle regole di ingaggio per i partiti del Centrodestra. “Il Centrodestra – sostiene a BlogSicilia Vinciullo – ha la necessità di focalizzare tutti gli obiettivi, c’è, infatti, da discutere cosa fare a Melilli, inoltre tra 2 anni si andrà a votare a Siracusa. L’esperienza insegna che se non si hanno le idee chiare si perde. E’ necessario individuare un percorso anche in chiave nazionale, quando le Camere si scioglieranno e si andrà a votare. Se non seguiremo questo metodo, ognuno sarà libero di andare per conto proprio”.

La candidata a sindaco ad Avola

Nei giorni scorsi, l’assessore alle Attività produttive di Avola, Paolo Guarino, su un post pubblicato nella sua pagina social ha promosso la candidatura a sindaco di Rossana Cannata, parlamentare regionale di Fratelli d’Italia e sorella dell’attuale sindaco.

“Mi avrebbe dovuto chiamare il segretario di Fdi”

“Ho letto sui siti di informazione e sui giornali della candidatura a sindaco della deputata regionale, Rossana Cannata, per cui mi sarei aspettato, per l’invito, la telefonata del segretario provinciale di Fratelli d’Italia (Giuseppe Napoli ndr) e non del responsabile della zona sud di Forza Italia” dice il coordinatore provinciale della Lega, Vinciullo. Va detto, però, che Fabio Cancemi, nelle settimane scorse, è stato indicato come candidato a sindaco di Avola per Forza Italia.