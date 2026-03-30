Un tir è finito fuori strada questa mattina sulla Siracusa-Catania allo svincolo di Lentini, trasformando uno dei nodi nevralgici della viabilità tra Siracusa e Catania in un imbuto paralizzato. Il conducente è rimasto ferito: sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi sanitari. Lo svincolo è stato chiuso per consentire le operazioni di recupero del mezzo e la messa in sicurezza dell’area. Il traffico è stato dirottato: chi viaggiava verso Catania è stato instradato sulla SS 114, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione nell’intera fascia costiera jonica.

Una striscia che non si interrompe

L’incidente di stamane non è un episodio isolato. Appena ventiquattr’ore prima, sulla Strada Statale 114, all’altezza dello svincolo di Cava Sorciaro nel territorio di Priolo Gargallo, un altro schianto aveva messo fuori uso due vetture e mandato un uomo all’ospedale Umberto I di Siracusa. Anche in quel caso erano intervenute le pattuglie della Stradale per i rilievi e la gestione del flusso veicolare, con la circolazione rimasta compromessa per ore prima di tornare regolare nel corso della mattinata.

Due incidenti in meno di un giorno sullo stesso corridoio. Un dato che torna a puntare i riflettori su uno dei tratti più trafficati e più delicati della viabilità siciliana orientale.

La notte che verrà: la galleria San Demetrio chiude per una maxi-esercitazione

A complicare ulteriormente il quadro, c’è già in agenda un’altra interruzione questa volta programmata. Nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 marzo, Anas chiuderà il tratto della SS 114 Dir compreso tra i chilometri 4,760 e 7,700, quello che attraversa la galleria San Demetrio tra Primosole e Lentini. Stop in entrambe le direzioni dalle 21:30 alle 6:00. Chiuse anche le rampe dello svincolo di Lentini sulla SS 114 “Orientale Sicula” e sulla SS 114 Dir “Della Costa Saracena”.

Il motivo è una maxi-esercitazione antincendio: si simulerà un incendio all’interno del tunnel per testare impianti di ventilazione, illuminazione d’emergenza, segnaletica, telecamere e colonnine SOS, oltre ai piani di evacuazione. L’operazione è coordinata con le Prefetture di Catania e Siracusa e vede in campo Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Stradale.

Il traffico verrà deviato sulla SS 114 con segnaletica predisposta sul posto. Anas raccomanda di monitorare i propri canali ufficiali e le app di navigazione. Chi deve percorrere quel tratto nella notte farebbe bene a pianificare per tempo il percorso alternativo.

Viabilità sotto stress

Una viabilità sotto pressione, tra emergenze improvvise e cantieri programmati: la Siracusa-Catania si conferma uno dei fronti più caldi della mobilità siciliana.