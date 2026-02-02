Un incidente stradale senza feriti si è verificato nelle scorse ore lungo la Siracusa-Catania nei pressi dello svincolo di Sortino, in direzione Nord. Nel sinistro sono rimasti coinvolti più veicoli, causando disagi alla circolazione.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute le pattuglie delle forze dell’ordine e i mezzi di soccorso per i rilievi e la gestione della viabilità. A causa dell’incidente, il traffico ha subito forti rallentamenti, con code e disagi per gli automobilisti in transito nella zona.