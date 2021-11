l'assessore alle attività produttive paolo guarino

L’assessore alle Attività produttive di Avola lancia la candidatura a sindaco di Rossana Cannata

E’ deputata regionale di Fratelli d’Italia e sorella dell’attuale sindaco della città

“Chiedo, con forza, al sindaco di Avola Luca Cannata un segnale inequivocabile di continuità, che può arrivare solo tramite la candidatura a sindaco dell’onorevole Rossana Cannata”. Lo afferma l’assessore alle Attività produttive di Avola, Paolo Guarino, che, di fatto, rompe il ghiaccio sul nome del candidato a sindaco per il 2022 del raggruppamento attorno a Luca Cannata, il quale, dopo due mandati non potrà essere più il capo dell’amministrazione.

Il profilo di Rossana Cannata

Da mesi si vocifera dell’investitura dell’attuale deputata regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, Rossana Cannata, che può contare sul solido sostegno del fratello sindaco, forte di quasi 10 anni di amministrazione e naturalmente del suo partito.

Forza Italia, alleato di FdI, ha presentato come candidato a sindaco, Fabio Cancemi: è probabile che questo schieramento, comprendente anche Diventerà Bellissima, la “creatura” del presidente della Regione, possa confluire su un unico nome ed è facile immaginare che sarebbe quello di Rossana Cannata, qualora dovesse concretizzarsi la sua candidatura.

“Nel segno della continuità”

“Ritengo necessario dimostrare alla città che il modus operandi del fare, che tanto ha fatto innamorare di Avola gli avolesi stessi, le altre città siciliane e non solo, possa continuare con un nome vicino agli elettori di Luca Cannata, capace allo stesso tempo di continuare a far crescere la nostra bellissima città” sostiene l’assessore alle Attività produttive di Avola, Paolo Guarino.

Le stoccate agli avversari

Lo stesso esponente della giunta Cannata riserva delle stoccate agli avversari. “Avola non può permettersi avventori della politica, ma ha bisogno di essere amministrata con capacità e determinazione, la stessa che ha dimostrato l’onorevole Rossana Cannata in questi anni di deputazione regionale. Spero che questa mia richiesta possa essere accolta e condivisa” conclude l’assessore alle Attività produttive.

I rivali di Cannata

In merito agli avversari politici, di ufficiale, al momento, ce è uno, Corrado Loreto, ex consigliere comunale che, nelle settimane scorse ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco, in rappresentanza di uno schieramento eterogeneo, comprendente Pd, fuoriusciti del M5S, movimenti vicini alla Lega ed altre liste civiche. Si profila anche un altro candidato, di area moderata: l’avvocato Antonino Campisi che, da settimane, è impegnato in diversi incontri per la formazione di una coalizione.